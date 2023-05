HARVEY (WVUE) - La Junta Escolar de la Parroquia de Jefferson vota para aprobar nuevos mapas de zonas de asistencia escolar basados en el nuevo Plan de Infraestructura y Eficiencia para consolidar varias escuelas para el año escolar 2023-24.

Los cambios en el plan y la zona de asistencia afectan aproximadamente a 6100 estudiantes, el 13 % de los casi 47,000 estudiantes del distrito.

“Hemos escuchado atentamente las preocupaciones de las familias y los maestros de nuestra escuela”, dijo el Dr. James Gray, superintendente de las escuelas de la parroquia de Jefferson. “Hemos implementado apoyos y procesos para garantizar una transición sin problemas para los estudiantes y continuar creando un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para todos”.

A continuación se muestran los cambios de zona de asistencia escolar basados en los nuevos mapas. JP Schools enviará cartas a las familias con un estudiante afectado, indicando la escuela del estudiante para 2023-2024 según los mapas aprobados.

Los estudiantes de Grace King High School se mudarán a Bonnabel High School o Riverdale High School

Los estudiantes de Gretna Middle School se mudan a Marrero Middle School o Livaudais Middle School

Los estudiantes de la Escuela Secundaria Helen Cox se mudarán a la Escuela Secundaria John Ehret o a la Escuela Secundaria West Jefferson

Algunos estudiantes de la escuela secundaria John Ehret se mudarán a L.W. Escuela secundaria Higgins

Los estudiantes de la escuela primaria Joshua Butler se trasladarán a la escuela primaria Isaac Joseph o a la escuela Truman

Algunos estudiantes de la escuela primaria Isaac Joseph se mudarán a la escuela primaria Judge Lionel Collins o a la escuela Truman

Los estudiantes de la escuela primaria Mildred Harris se trasladarán a la escuela primaria Cherbonnier o a la escuela primaria Emmett Gilbert

Algunos estudiantes de Emmett Gilbert se mudarán a la escuela primaria Cherbonnier Los estudiantes de Washington Elementary se mudarán a Bunche Elementary

Los estudiantes de la escuela primaria St. Ville se mudarán a la escuela primaria Woodmere Algunos estudiantes de la escuela primaria Audubon se trasladarán a la escuela primaria A.C. Alexander

Algunos estudiantes de la escuela primaria AC Alexander se trasladarán a G.T. Primaria Woods

Los mapas de asistencia escolar aprobados están disponibles en el sitio web del distrito en jpschools.org/2023Plan.

