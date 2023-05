El centro 911 de Nueva Orleans lanza traducción de audio en vivo para personas que no hablan inglés

NUEVA ORLEANS (WVUE) - Los especialistas en comunicaciones de emergencia del distrito de comunicaciones de la parroquia de Orleans ahora tienen acceso a traducciones en vivo en sus pantallas cuando una persona que no habla inglés necesita ayuda en Nueva Orleans.

El 15 de mayo, el director ejecutivo Tyrell Morris anunció que el socio tecnológico del distrito, Carbyne, ahora ofrece traducción de audio en vivo en su plataforma de atención de llamadas de emergencia, APEX.

En un comunicado de prensa, OPCD dice que la nueva tecnología identificará instantáneamente los idiomas hablados por la persona que llama entre 14 idiomas disponibles.

Los especialistas en comunicación de emergencia verán las traducciones en pantalla en tiempo real del audio de la persona que llama.

Las autoridades dicen que las personas que toman las llamadas de la OPCD seguirán en conferencia con un intérprete certificado para hacer preguntas adicionales y brindar instrucciones de emergencia, pero las autoridades dicen que la nueva tecnología de traducción reduciría los errores humanos, mejoraría los tiempos de despacho y rompería aún más las barreras del idioma.

El comunicado de prensa dice que el personal de OPCD está completamente capacitado en la nueva función y comenzó a usarla el 12 de mayo de 2023 sin ningún problema.

Los servicios de traducción se producen después de que un informe de FOX8 destacara una llamada al 911 entre un operador de OPCD, un traductor externo y una víctima de un disparo de habla hispana.

CyraCom International dice que la traductora violó los protocolos cuando trató de convencer al operador de la OPCD de que la víctima del disparo estaba fingiendo su emergencia. CyraCom International dice que el traductor no ha sido empleado de la empresa desde noviembre de 2022.

