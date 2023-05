Niño de 12 años declarado con muerte cerebral después de que un camión de helados se estrellara contra un edificio de apartamentos; conductor arrestado.

KENNER, La. (WVUE) - Un niño de 12 años fue declarado con muerte cerebral días después de que un hombre estrelló un camión de helados contra el apartamento de su familia en Kenner, dijeron miembros de la familia a FOX8.

El accidente ocurrió el sábado 20 de mayo en la cuadra 300 de Clemson Place, según la policía de Kenner.

La policía dice que Mechael Yousef Mansoor, de 71 años, de Kenner, fue arrestado el miércoles e inicialmente acusado de lesiones por negligencia y operación imprudente de un vehículo.

Mansoor fue llevado a un hospital del área por heridas menores y luego fue dado de alta del hospital.

Un portavoz de la policía de Kenner dice que la investigación sobre el accidente aún está en curso, pero los investigadores descartaron cualquier problema con la camioneta de helados y cualquier problema médico con el conductor.

Adrián Fajardo, de 12 años, resultó gravemente herido cuando el camión de helados, fuera de control, se estrelló contra el apartamento de su familia en Kenner. En una publicación de recaudación de fondos, la familia del niño dijo que quedó con fracturas en el cráneo y extremidades.

Un miembro de la familia dice que retirarán a Fajardo del soporte vital en los próximos días y siete de sus órganos serán donados a destinatarios que los necesiten.

La policía dice que los cargos de Mansoor se actualizarán a homicidio negligente.

“Ahora no tengo nietos; era el único que tenía”, dijo Leticia Montoya, abuela de Fajardo. “Me duele tanto que mi nieto no vaya a regresar. Yo lo cuidaba y lo recogía cuando el bus de la escuela lo traía. Ahora, se ha ido.”

Los miembros de la familia dicen que esperan tener su funeral la próxima semana después de que realicen la extracción de órganos. El servicio será en la iglesia Verbo de Nueva Orleans en la ciudad de Kenner.

“(Fajardo) va a tener vida a través de diferentes personas”, dijo el pastor Luis Behrhorst. “Cuando escuché de la familia que iban a donar los órganos, se me rompió el corazón porque hace 13 años yo estaba en la misma situación. Tal vez la gente en los Estados Unidos o Luisiana está esperando un milagro y (Fajardo) es un milagro.

Children’s Hospital realizó una ceremonia de izamiento de bandera el 26 de mayo en las afueras de sus instalaciones en honor a Fajardo por la donación de órganos.

Jambalaya Soccer Academy realizará un lanzamiento de globos para Fajardo el 30 de mayo. Él era un miembro destacado del equipo juvenil y sus compañeros han estado en duelo por la pérdida de su amigo. La ceremonia será a las 19:30 horas en Highway Park en Kenner.

La policía dice que la investigación aún está en curso.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con la Policía de Kenner al (504) 712-2222 o Crimestoppers al (504) 822-1111.

