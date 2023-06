Hondureño que visitaba familia en Bogalusa se ahoga tratando de salvar niños

PARROQUIA DE WASHINGTON, La. (Viva NOLA) - Un hondureño de 24 años que visitaba Luisiana durante el fin de semana de Memorial Day murió ahogado, informan las autoridades.

El incidente ocurrió el domingo 28 de mayo en White Sands Lake en Bogalusa, Louisiana.

La oficina del forense de la parroquia de Washington dice Óscar Molina de 24 años, estaba tratando de ayudar a los niños a salir de la parte más profunda del lago cuando no logró salir por sí mismo.

“Nuestros corazones están rotos por los eventos del domingo”, compartió White Sands Lake en una publicación de Facebook. “Sepan que estamos en oración por la familia y las personas presentes el domingo”.

Los testigos en las redes sociales describen el evento como traumático, y algunos critican la respuesta del personal.

“Nunca volveré”, escribió Cecilia Márquez en Facebook. “Estoy decepcionada con todo el personal y cómo las autoridades manejaron la situación”.

“El resto de ridiculeces que están leyendo en Internet son falsas”, prosiguieron los directivos de White Sands en su comunicado. “Por respeto a la familia, no discutiremos los detalles”.

See a spelling or grammar error in our story? Click Here to report it. Please include the headline.

Copyright 2023 WVUE. All rights reserved.