La información de todas las licencias de conducir de Luisiana probablemente fue pirateada, anuncia la oficina del gobernador

BATON ROUGE, LA (WVUE) - La Oficina de Vehículos Motorizados (OMV) de Luisiana es una de un número aún indeterminado de entidades gubernamentales, grandes empresas y organizaciones que se verán afectadas por la violación de datos sin precedentes de MOVEit.

MOVEit es un servicio de transferencia de datos de terceros líder en la industria que se utiliza para enviar archivos de gran tamaño. Se usa ampliamente en todo el país y en todo el mundo, y están surgiendo rápidamente informes de exposiciones recientemente descubiertas de datos confidenciales en este importante ataque cibernético internacional.

No hay indicios en este momento de que los atacantes cibernéticos que violaron MOVEit hayan vendido, usado, compartido o liberado los datos OMV obtenidos del ataque MOVEit. Los atacantes cibernéticos no se han puesto en contacto con el gobierno estatal. Pero todos los habitantes de Luisiana deben tomar medidas inmediatas para salvaguardar su identidad.

OMV cree que todos los habitantes de Luisiana con una licencia de conducir, identificación o registro de automóvil emitidos por el estado probablemente hayan tenido los siguientes datos expuestos a los atacantes cibernéticos:

Nombre

Dirección

Número de seguro social

Fecha de nacimiento

Altura

Color de los ojos

Número de carnet de conducir

Información de registro del vehículo

Información del cartel de discapacidad

El gobernador John Bel Edwards se reunió con el Grupo de Comando Unificado a las 11 a. m. del jueves para recibir información sobre el incidente, donde instruyó a la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación para Emergencias (GOHSEP) del Gobernador, la Oficina de Vehículos Motorizados (OMV), la Policía Estatal de Luisiana ( LSP) y la Oficina de Servicios Tecnológicos (OTS) para que actúen e informen a los habitantes de Luisiana sobre la infracción y sus mejores pasos a seguir lo antes posible.

Recomendamos a todos los habitantes de Luisiana que sigan los siguientes pasos de inmediato:

1. Evite la apertura de nuevas cuentas o préstamos no autorizados y controle su crédito

Las personas pueden congelar y descongelar su crédito de forma gratuita, lo que impide que otros abran nuevas cuentas y pidan dinero prestado a su nombre. Congelar su crédito no impide el uso de tarjetas de crédito o cuentas bancarias existentes. La congelación de su crédito se puede hacer rápidamente en línea o comunicándose con las tres principales agencias de crédito por teléfono:

Experian 1-888-397-3742 www.experian.com/freeze

Equifax 1-800-685-1111 www.equifax.com/personal/credit-report-services/credit-freeze/

TransUnion (888) 909-8872 www.transunion.com/credit-freeze

También solicite y revise su informe de crédito de estas agencias para buscar actividades sospechosas.

2. Cambiar todas las contraseñas

Como precaución adicional, considere cambiar todas las contraseñas de las cuentas en línea (ejemplos: banca, redes sociales y portales de atención médica) en caso de que se hayan utilizado sus datos personales para acceder a estas cuentas. Utilice la autenticación multifactor cuando pueda. Obtenga más información sobre la protección con contraseña en www.CISA.gov.

3. Proteja su reembolso y declaraciones de impuestos con el Servicio de Impuestos

Internos Para evitar que otra persona presente declaraciones o reciba su reembolso de impuestos federales, solicite un “Pin de protección de identidad” del Servicio de Impuestos Internos registrándose en: https://www.irs.gov/identity-theft-fraud-scams/get -un-pin-de-protección-de-identidad o llamando al IRS al 1-800-829-1040.

4. Verifique sus Beneficios de Seguro Social

Todas las personas que sean elegibles, hayan solicitado y/o estén recibiendo beneficios del seguro social (incluida la discapacidad), consideren registrarse para obtener una cuenta de ssa.gov en https://www.ssa.gov/myaccount/ para evitar que otros roben su beneficios. Si sospecha fraude del Seguro Social, llame a la línea directa de la Oficina del Inspector General al 1-800-269-0271, a la Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213 o presente una queja en línea en oig.ssa.gov.

5. Informe sobre sospechas de robo de identidad

Si sospecha alguna actividad anormal que involucre sus datos, incluida la información financiera, comuníquese con la Comisión Federal de Comercio al 1-877-FTC-HELP o visite www.ReportFraud.FTC.gov de inmediato. El Estado de Louisiana emitirá información adicional en los próximos días. Puede encontrar consejos adicionales sobre cómo proteger sus datos e identidad en nextsteps.la.gov y www.IdentityTheft.gov.

