No se han utilizado ni vendido datos en la violación de datos OMV de Luisiana, según funcionarios estatales

NEW ORLEANS (WVUE) - A pesar de los datos de millones de habitantes de Luisiana expuestos por una violación de datos de la Oficina de Vehículos Motorizados, la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación para Emergencias del Gobernador dice que ninguna información personal ha sido utilizada o vendida.

El director de GOHSEP, Casey Tingle, dijo en un comunicado: “Seguimos monitoreando el impacto de este incidente y, aparte de la Oficina de Vehículos Motorizados, no hay indicios de que haya otras agencias afectadas. Tampoco hay evidencia de que los datos hayan sido vendidos, usados, compartidos o liberados”.

Esto ocurre una semana después de que el gobernador John Bel Edwards anunciara que se había violado el sistema de transferencia de archivos MOVEit que utiliza la Oficina de Vehículos Motorizados para almacenar y enviar archivos de datos. Los funcionarios dicen que los “malos actores” explotaron una vulnerabilidad en el sistema y un análisis forense digital reveló que se expusieron los registros de más de seis millones de ciudadanos de Luisiana con licencias de conducir, vehículos registrados e identificaciones estatales.

Los funcionarios de GOHSEP dicen que varios otros estados están informando incidentes similares relacionados con MOVEit, incluidos, entre otros, Missouri, Illinois, Minnesota y Oregón.

Pero algunos expertos financieros como Lindsey Navarro, fundadora/directora ejecutiva de El Centro, no están estresados.

“No entrar en pánico. La realidad es que nuestra información es que nuestra información está en todas partes”, dijo Navarro. “Hay toda esta información sobre nosotros en todas partes, todo el tiempo. Ahora vivimos vidas muy públicas en las redes sociales, en Internet”.

Debido a la violación de la OMV, se expuso información como números de seguro social, direcciones, cumpleaños y números de licencia de conducir. Si bien GOHSEP dice que hasta el momento no se ha accedido a la información, los funcionarios han publicado más información sobre cómo mantener la información segura y una página de preguntas frecuentes sobre la violación.

GOHSEP también dice que Luisiana está considerando ofrecer monitoreo de crédito gratuito después de la filtración, pero expertos financieros como Navarro dicen que también es mejor vigilar de cerca sus cuentas financieras usted mismo.

“Para aquellos de nosotros que no tenemos la costumbre de mirar nuestro extracto bancario fácilmente, este es un buen momento para echar un vistazo y asegurarnos de que no haya ningún abuso o uso de esas cuentas sin nuestra autorización”. ella dijo.

Los funcionarios estatales también dicen que congelar su crédito con las tres agencias de crédito evitará que alguien abra nuevas cuentas o pida dinero prestado sin su permiso. Puede llamar o visitar sus sitios web a continuación:

Experian 1-888-397-3742 www.experian.com/freeze

Equifax 1-800-685-1111 www.equifax.com/personal/credit-report-services/credit-freeze/

TransUnion (888) 909-8872 www.transunion.com/credit-freeze

Navarro dice que congelar y descongelar su crédito no afectará su puntaje crediticio, pero es una apuesta segura que nadie con acceso a información personal la usará en su contra.

“Cuando alguien roba su identidad, puede abrir tarjetas de crédito y luego realizar grandes gastos en esas tarjetas y, por lo general, si no está al tanto, es posible que no sepa que su puntaje se está moviendo o que no se dé cuenta hasta que reciba una notificación de su cuenta bancaria”, dijo.

El estado también recomienda solicitar un PIN del IRS para su reembolso de impuestos federales y verificar sus beneficios de Seguro Social. Lo más importante es informar cualquier actividad sospechosa a las autoridades.

“Es posible que desee presentar un informe policial también. Esto le dará una ventaja al momento de negociar el pago de cargos excesivos en su tarjeta de crédito que no fueron preaprobados”, dijo Navarro.

See a spelling or grammar error in our story? Click Here to report it. Please include the headline.

Subscribe to the Fox 8 YouTube channel.

Copyright 2023 WVUE. All rights reserved.