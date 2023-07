Remodelación del Superdome casi lista

NUEVA ORLEANS (Viva NOLA) - La emoción aumenta a medida que los fanáticos de los New Orleans Saints anticipan con entusiasmo el primer juego de pretemporada en el Caesar’s Superdome en seis semanas, donde presenciarán algunas de las sorprendentes transformación es. El extenso trabajo en el lado este del estadio está a punto de finalizar, y dos nuevas entradas prometen una experiencia completamente nueva para los fanáticos mientras animan al equipo negro dorado.

Si bien el centro de atención estará en el mariscal de campo Derek Carr liderando a los New Orleans Saints, los fanáticos que ingresen al icónico domo en Poydras Street serán recibidos con una nueva apariencia y un enfoque renovado para acceder a los asientos por encima del nivel 300.

“No importa por qué puerta entren, van a tener una experiencia nueva y completamente diferente”, dijo Mike Hoss, Director de Relaciones con los Medios Globales de ASM.

Las nuevas escaleras mecánicas, que llevarán a los fanáticos a los niveles superiores de la cúpula en atrios al aire libre de 100 pies de altura, ya están funcionando.

Los invitados podrán moverse con más libertad dentro del estadio en vestíbulos más amplios gracias a la eliminación de todas las rampas para peatones excepto dos, lo que liberó 80.000 pies cuadrados.

“Ahora tenemos bares, tiendas, concesiones. Será como un lugar de encuentro”, dijo Hoss.

Las escaleras mecánicas no solo brindan una experiencia mejorada y más espaciosa, sino que también ofrecen versatilidad para acomodar diferentes equipos y eventos.

“También se pueden cambiar los colores si queremos usar morado y dorado para LSU”, dijo Hoss.

Además de estas mejoras, los fanáticos notarán nuevas plataformas para estar de pie por encima del nivel 600 en las esquinas de la cúpula, mientras que las suites y los pasillos del nivel 89 y 300 se han duplicado en tamaño. Estas mejoras son parte de un proyecto de $500 millones, aunque los costos aumentaron aproximadamente un 10 % con respecto a las estimaciones iniciales.

“Sí, ha sido un poco más caro de lo que se pensaba originalmente, pero los New Orleans Saints y el LSED están pagando todo”, dijo Hoss.

Aunque el trabajo aún no está completo, no se espera que interrumpa el Festival Essence, que comienza este fin de semana. Sin embargo, los contratistas permanecerán ocupados tanto antes como después del evento.

“Estoy muy seguro de que este edificio estará listo para el fútbol”, dijo Hoss.

Estas renovaciones marcan un hito significativo en los 50 años de historia del Superdome, y ofrecen a los aficionados un vistazo de los notables cambios que han tenido lugar dentro de este icónico recinto deportivo.

