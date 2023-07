Irish Bayou Castle a la venta por segunda vez en un año

NUEVA ORLEANS (VIVA NOLA) - El icónico castillo de la zona de Irish Bayou, ubicado en 3262 Ridgeway Boulevard en el este de Nueva Orleans, está a la venta por segunda vez en un año.

El agente de bienes raíces, Matthew Grass, dijo que el plan es comercializarlo como un negocio hotelero de bed and breakfast o expandir el área para usarlo como un lugar para eventos y bodas.

Grass dijo que está en el mercado por 500 mil dólares, con un precio inicial de $379 por pie cuadrado.

Jacob Lyncker ha vivido al final de la calle de la estructura toda su vida. Dijo que es la forma en que identifica dónde vive.

“Ha sido un referente durante toda mi vida”, dijo Lyncker. “Cuando me preguntan dónde vivo, digo que en Irish Bayou. No mucha gente sabe dónde queda, pero cuando digo que vivo en la calle del castillo, se enciende la bombilla”.

El castillo tiene dos dormitorios y un baño, y actualmente está siendo renovado.

Ha resistido varias tormentas y el vecino Nick Stoltz dijo que no ha sido cuidado lo suficiente.

“Fue difícil aquí después de Katrina”, dijo Stoltz. “Solo hubo unos siete campamentos que sobrevivieron, incluido el castillo. Los dueños en ese momento nunca trataron de arreglarlo demasiado”.

El castillo originalmente salió a la venta a principios de 2022, pero no obtuvo compradores.

Lyncker dijo que espera que alguien compre el castillo y lo convierta en algo grande.

“Un bed and breakfast estaría bien”, dijo. “Sabes que diferentes personas pueden venir y disfrutar aquí donde vivo, así que estaría perfectamente bien”.

