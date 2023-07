Joven de 16 años gravemente herido luego de que un gran roble se partiera y cayera en Jackson Square

NUEVA ORLEANS (VIVA NOLA) - Un roble gigante en la histórica plaza de Jackson Square se partió por la mitad el viernes (7 de julio), cayendo sobre un joven de 16 años, dicen las autoridades.

El adolescente fue trasladado de urgencia al hospital en estado crítico.

Un testigo en Twitter (@bandwagons) informó haber escuchado “muchos gritos” y haber visto a transeúntes alejando a la gente de los escombros.

“Escuché el estallido de un trueno”, dijo otro testigo.

El testigo dijo que el joven de 16 años quedó atrapado debajo de la rama grande y se lo llevaron en una ambulancia.

“Ojalá estén bien”, dijo la persona.

El departamento forestal de la ciudad está evaluando la situación.

Gregory Joseph, un portavoz de la ciudad de Nueva Orleans, dice que no se estaba trabajando en los árboles en el momento a lo que llamaron un “accidente muy desafortunado”. No pudo confirmar qué tipo de trabajo, si es que hubo alguno, se estaba realizando en los días o semanas anteriores, y dijo que Jackson Square es un escenario “siempre activo” para el departamento forestal.

