Evitar Fraude Alquilando

NEW ORLEANS (WVUE) - Buscar un lugar para alquilar puede llevarte directo a los brazos de un estafador. Según el consejero delegado y cofundador de Dwellsy, esto ocurre cuando alguien roba un anuncio de listado de alquiler y lo vuelve a publicar haciéndose pasar por el propietario.

Si buscas alquilar, ten cuidado con las estafas de listados de propiedades.

El 44 por ciento de las personas que respondieron a una encuesta de Dwellsy en el 2022 dijeron que ellos o alguien que conocían perdió dinero a causa de un fraude tratando de alquilar

Normalmente, lo único que cambian los estafadores es la información del contacto y el precio - ahora es mucho más barato.

Cuando tratas de ponerte en contacto para obtener más información de la propiedad, el estafador intenta conseguir tus datos.

Te pueden preguntar por tu número de seguridad social y la carne de conducir. También te pedirán un depósito incluso antes de ver la propiedad.

Después el estafador desaparece, con tu dinero y tu información personal.

Es frustrante y cada vez más frecuente. ¿Qué uno puede hacer? Dwellsy ofrece estos consejos:

Primero, utiliza un sitio seguro para buscar anuncios; los sitios que cobran a los propietarios por publicar propiedades son más seguros.

Busca anuncios duplicados. Si ves la misma propiedad una y otra vez con precios diferentes, eso puede ser una estafa.

Visite la vivienda y conozca al propietario antes de firmar un contrato o dejar una fianza.

Si te siente presionado a pagar, deberías buscar otro lugar. Desconfíe si el precio es significativamente diferente de lo que dice la mayoría de los anuncios que has encontrado.

Y evita pagar a través de Venmo o Zelle. Si se descubre un fraude, no tienes forma de recuperar tu pago de inmediato.

Y si es demasiado bueno para ser verdad, es probable que lo sea.

