La Cámara de Comercio Hispana de Luisiana presenta el evento anual Hispanic Business Conference & Tradeshow.

NEW ORLEANS (WVUE) - Este evento brinda a las empresas la oportunidad de exhibir sus productos y servicios a la comunidad comercial. El Hispanic Business Conference & Tradeshow se llevará a cabo el 8 de agosto entre 8 a.m. y 1:30 p.m. en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial y cuenta con espacio para expositores, talleres educativos y mesas redondas de empresarios a empresarios.

Durante este evento empresarios hispanos pueden adquirir información sobre oportunidades comerciales y sobre los procesos de licitaciones y abastecimiento para brindar sus servicios a corporaciones y organizaciones gubernamentales.

Este año, HCCL ofrece un programa especial destinado a conectar a los propietarios de negocios hispanos y locales con nuevas oportunidades. El Hispanic Business Conference & Tradeshow presenta una oportunidad fantástica para que las corporaciones y organizaciones se involucren con la comunidad empresarial hispana de Luisiana.

Hispanic business and conference tradeshow (WVUE)

