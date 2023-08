Hombre graba a varios empleados en los baños del personal en el Centro Médico de Ochsner

JEFFERSON PARISH, La. (WVUE- VIVA NOLA) - Se encontró un dispositivo de grabación oculto en un baño “solo para personal” en el Centro Médico Ochsner en Jefferson Parish, según la oficina del alguacil.

Los agentes arrestaron a Andrew Matthews, de 31 años, el 2 de agosto después de que un empleado descubriera la cámara y se lo informará al personal de seguridad del hospital.

El personal identificó a Matthews como un posible sospechoso y lo entregó a los investigadores de JPSO, dicen las autoridades.

Un portavoz de Ochsner dice que Matthews, quien era un residente en prácticas, fue despedido.

Existen docenas de videos en el dispositivo, tomados dentro de lo que las autoridades creen que son baños “solo para el personal”, según una investigación preliminar.

El alguacil Joseph Lopinto dice que claramente hay al menos 10 personas diferentes en los videos, por lo cual Matthews fue encarcelado por 10 cargos de video voyeurismo.

La investigación recién comienza y se esperan más cargos, dice Lopinto.

