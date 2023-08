Kenner incluirá una tarifa contributiva en la balota electoral de noviembre para financiar el departamento de bomberos.

KENNER (WVUE-VIVA NOLA) - El Concejo Municipal de Kenner votó por unanimidad para aprobar la presentación de una tarifa contributiva en la balota electoral de noviembre que, según la ciudad, generaría $10,9 millones anuales para aumentar el salario de los bomberos y mantener las instalaciones y el equipo.

El Departamento de Bomberos de Kenner actualmente tiene fondos insuficientes, con $6 millones en el presupuesto del departamento provenientes del fondo general de la ciudad.

Los bomberos en Kenner comienzan con un pago por hora de alrededor de $8.93.

“La tarifa con la que están trabajando hoy en día ni siquiera se acerca a financiar adecuadamente este departamento de bomberos”, dijo el alcalde de Kenner, Michael Glaser.

“Sé que no es lo más popular que un alcalde de primer año recomiende que el concejo vote e imponga a los ciudadanos duplicar la tarifa contributiva para el servicio de bomberos, pero creo que es necesario”.

La tarifa contributiva actual para el Departamento de Bomberos de Kenner es de 7,4 milésimas de pulgada, pero el aumento llevaría el número a 18,2 milésimas de pulgada.

“Es muy necesario. Publicaremos la información exacta de cuál será el salario inicial, qué le hará al equipo”, dijo Glaser. “Esta tarifa debe aprobarse, porque si comenzamos a ajustar el costo de vida dentro de sus posibilidades, desafortunadamente, es un gran costo de personal que tendremos en la policía y bomberos”.

Los bomberos de Kenner llenaron la sala para la reunión del consejo del jueves y expresaron su apoyo a un aumento en la tarifa, en parte, ayudaría a abordar las tasas salariales extremadamente bajas.

“La mayoría de los bomberos saben que un bombero tiene un segundo o tercer trabajo. Debería no ser necesario para que lleguen a fin de mes”, dijo Matthew Hotard, presidente de la Asociación de Bomberos de Kenner y un veterano de 15 años en el departamento. “Nuestro departamento tiene muy pocos fondos. Nuestro salario inicial es de $8.93. En este momento, esto, para nosotros, lo es todo”.

Un aumento neto de 10,8 mils es una píldora difícil de tragar, pero es necesario si Kenner quiere mantener el servicio de bomberos que tiene, dijo Glaser.

“La primera campaña que tuvimos fue que estos concejales votaran sí para incluir esto en la balota electoral de noviembre”, dijo. “Ahora que hemos superado ese obstáculo, nos sentaremos con los bomberos y diremos: ‘Miren, esto es lo que este presupuesto puede sostener con su salario inicial, beneficios, jubilación”.

Glaser dijo que ha abordado varios problemas con el Departamento de Bomberos de Kenner, incluido el pago de intereses compuestos de $1,4 millones de un acuerdo de demanda con el Sistema de Retiro del Departamento de Bomberos del estado.

