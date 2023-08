Reducciones del seguro contra inundaciones llegarán a Jefferson Parish y Mandeville

NUEVA ORLEANS (WVUE-Viva NOLA) - En una temporada en que muchas compañías de seguros dejan de prestar sus servicios en Luisiana y otras aumentan sus tarifas drásticamente, llegan buenas noticias.

Las tarifas del seguro contra inundaciones están disminuyendo en varias secciones del área metropolitana mientras muchos residentes piden un respiro. Dos años después del huracán Ida, esa es la realidad de Gary Rosiere.

“Todavía estamos esperando las reparaciones del aire acondicionado. Tenemos un gran agujero en nuestros techos y pisos”, dijo Rosiere.

El residente del West Bank vive en una casa elevada que permanece destruida por el huracán.

“Es difícil cocinar porque hace mucho calor, pero haremos que funcione”, dijo.

En un momento en que los problemas de seguros son demasiado comunes en el sur de Luisiana, llega un rayo de esperanza.

“Cada vez que exigimos que se construya por encima de la altura del requisito mínimo de Fema, se puede obtener crédito”, dijo Maggie Talley de Jefferson Parish Hazard Mitigation.

Debido a que los funcionarios de la parroquia de Jefferson han estado haciendo cumplir los estándares de construcción resistente a tormentas, los propietarios de viviendas en las áreas no incorporadas ahora están viendo una reducción del 25 por ciento en los costos del seguro contra inundaciones, algo que los residentes como Gary Rosiere esperan ver pronto.

Parte de las reducciones se puede atribuir al programa de mitigación de riesgos, que ha visto construir decenas de casas, como esta, a un gran costo, para evitar pérdidas repetitivas.

“Requerimos que las personas construyan 2 pies por encima de la elevación base de inundación en algunas áreas, y construyan esa protección adicional y eso se llama abordaje gratuito”, dijo Talley.

Eso es algo que también se está haciendo en Mandeville, y los residentes allí podrían ver reducciones del seguro contra inundaciones, de hasta un 25 por ciento, reflejadas en sus facturas este otoño.

“Porque participamos en estos programas y tenemos todas estas reglas y regulaciones, podemos pasar los ahorros a todos nuestros residentes”, dijo el alcalde de Mandeville, Clay Madden.

Los funcionarios de Jefferson dicen que han logrado ahorros similares para los residentes que han tenido dificultades para pagar los daños causados por las tormentas recientes y el alto costo del seguro, en un lugar que aún aman.

“Estoy aquí para quedarme, para quedarme; no es tan malo, podría ser peor”, dijo Rosiere.

Los líderes en Jefferson Parish y Mandeville dicen que si continúan adhiriéndose a los altos estándares de construcción, los ahorros en seguros contra inundaciones para muchos residentes podrían ser del 30% el próximo año.

