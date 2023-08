State Farm obtiene luz verde para aumentar las tarifas de seguros de automóviles en Los Ángeles, lo que genera preocupación

NUEVA ORLEANS (WVUE-VIVA NOLA) - El aumento de las tasas de seguros no solo está afectando fuertemente a los propietarios de viviendas, sino que los conductores de Luisiana también se sienten acechados.

El estado aprobó recientemente un aumento del 17 % de la tasa que afecta a más de un millón de titulares de pólizas de seguros de State Farm en Luisiana. Los bolsillos de las personas están siendo golpeados por todos los frentes.

“No es agradable ser titular de una póliza de Louisiana, ya sea de automóvil o de vivienda”, dijo Dan Burghardt, de Dan Burghardt Insurance.

State Farm obtuvo luz verde para aumentar las tarifas de seguros de automóviles de Luisiana en un 17,3 % después de haber solicitado inicialmente más del 18 %.

“Todo comenzó con COVID, y luego la falta de oferta y demanda, y luego, de repente, los precios de las piezas y la mano de obra aumentaron”, dijo Burghardt.

Dan Burghardt es dueño de una agencia independiente y dijo que al final de cada año, las compañías de seguros analizan el índice de siniestralidad frente a los ingresos por primas para decidir si necesitan solicitar un aumento de tarifas a través del Departamento de Seguros.

“Nadie quiere una lista de compañías de seguros liquidadas como la que acabamos de ver”, dijo Burghardt. “Es un proceso. No es simplemente agitar una varita porque usted lo pidió. Tienen que pasar por un juego de números “, dijo Burghardt.

El comisionado de seguros Jim Donelon aprobó el aumento de tarifas de State Farm citando la inflación.

“[Está] impulsado principalmente por el aumento en el costo de las reparaciones de los automóviles, por lo que está afectando más a las personas que tienen cobertura completa”, dijo Jim Donelon, Comisionado de Seguros.

Muchas otras aseguradoras de automóviles en el estado también aprobaron aumentos de tarifas mucho mayores que State Farm, incluso de hasta un 38 %.

“El costo general para el conductor por este aumento de la tarifa de cobertura total es el aumento del costo de la mano de obra en los últimos años y el aumento del costo de los equipos, como el espejo retrovisor”, dijo Donelon.

Donelon admite que le preocupa que esto pueda llevar a las personas a una situación en la que sientan que solo la responsabilidad o quedarse sin seguro son las únicas opciones a las que pueden recurrir.

Los actuales titulares de pólizas de State Farm notarán el aumento la próxima vez que renueven.

Ese aumento del 17,3% es un promedio, por lo que algunas personas pueden experimentar tasas más altas o más bajas.

