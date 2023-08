Fuga química e incendio reportados en la refinería Marathon Petroleum en Garyville; orden de evacuación emitida

GARYVILLE, Luisiana (WVUE-VIVA NOLA) - Socorristas se encuentran en el sitio de la refinería Marathon Petroleum en Garyville respondiendo a una liberación de nafta y un incendio en un tanque de almacenamiento, según un portavoz de la compañía.

Si vive en este radio de dos millas de la refinería Marathon en Garyville, debe evacuar mientras las cuadrillas apagan un incendio masivo.



Los refugios están abiertos en:



- East St. John Prep

- East St. John High

Se ordena a los residentes dentro de un radio de una milla de la refinería que evacuen como medida de precaución.

El portavoz dijo que el fuego y el incendio se produjeron en propiedad de la empresa y que no hubo heridos.

Una vigilancia de calidad del aire se ha implementado como medida de precaución, afirma la empresa.

Los testigos en el lugar informaron haber visto una gran cantidad de humo saliendo de la refinería, que crecía y se oscurecía rápidamente.

Riverside Academy suspendió las clases y realiza una evacuación como medida de precaución.

Según el Departamento de Salud de Nueva Jersey, un estado con una gran industria de plantas químicas, nafta es un término para describir una clase de mezclas de hidrocarburos obtenidas de la destilación del petróleo. Puede inhalarse o pasar a través de la piel y provocar dolores de cabeza, náuseas y vómitos.

Se está llevando a cabo una investigación sobre el escape y el incendio.

