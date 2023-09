El agua salada del Golfo podría superar el umbral de emergencia y amenazar el agua potable río arriba

NEW ORLEANS (WVUE) - Se está acabando el tiempo para los funcionarios estatales y federales antes de que el agua salada pueda sobrepasar un umbral de emergencia en el río Mississippi y amenazar los suministros de agua potable en St. Bernard, o incluso hasta las parroquias de Orleans y Jefferson.

El gobernador John Bel Edwards habló sobre la crisis el 14 de septiembre y dijo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército está buscando posibles soluciones temporales, como aumentar la altura del alféizar que ya está colocado. La presa submarina de 8,9 millones de dólares en Plaquemines Parish está construida de modo que su parte superior esté a 55 pies por debajo de la superficie, dejando suficiente espacio para que naveguen los barcos con destino al océano.

Edwards dice que las condiciones de sequía en la región norte del valle del río Mississippi han provocado una disminución de los niveles de agua en el sureste de Luisiana, permitiendo que el agua salada del Golfo invada el agua dulce que fluye naturalmente.

“Aquí no importa la lluvia. Es importante en el valle del Mississippi. La cantidad de lluvia que hay determina hasta dónde llegará el agua salada”, dijo el gobernador Edwards.

El problema ha estado afectando a los residentes de Lower Plaquemines Parish desde hace meses. Los bajos niveles de agua han permitido que el agua salada contamine el agua potable, y las bajas presiones del agua han provocado la rotura de tuberías y advertencias de hervir el agua.

El presidente de la parroquia de St. Bernard, Guy McInnis, advierte a los residentes que conserven el agua potable en previsión de que la cuña de agua salada avance río arriba. Dice que la intrusión de agua salada podría comenzar a afectar su parroquia tan pronto como el 8 de octubre.

McInnis dice que los funcionarios parroquiales están en conversaciones con la ciudad de Nueva Orleans sobre la posibilidad de vincularse con las líneas vecinas.

Las autoridades no llegaron a decir si creen que el agua salada podría fluir más al norte que San Bernardo o Argel.

En julio, el gobernador Edwards declaró el estado de emergencia en respuesta a la situación.

