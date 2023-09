Juez federal declara nuevamente que DACA es ilegal. Corte Suprema decidirá.

HOUSTON (AP) - Aunque un juez federal declaró ilegal el miércoles una versión revisada de una política federal que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños, se negó a ordenar el fin inmediato del programa y las protecciones ofrecidas a los destinatarios.

El juez federal de distrito Andrew Hanen estuvo de acuerdo con Texas y otros ocho estados que presentaron demandas para detener el programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia, o DACA. Se esperaba que el fallo del juez fuera finalmente apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos, dejando el destino del programa ante el tribunal superior por tercera vez.

“Si bien comprende la situación de los beneficiarios de DACA y sus familias, este Tribunal ha expresado su preocupación sobre la legalidad del programa durante algún tiempo”, escribió Hanen en su fallo de 40 páginas. “La solución a estas deficiencias está en el poder legislativo, no en el ejecutivo ni en el judicial. El Congreso, por diversas razones, ha decidido no aprobar una legislación similar a DACA... El Poder Ejecutivo no puede usurpar el poder otorgado al Congreso por la Constitución, ni siquiera para llenar un vacío”.

La orden de Hanen extendió la orden judicial vigente contra DACA, que prohibía al gobierno aprobar nuevas solicitudes, pero dejó el programa intacto para los beneficiarios existentes durante la revisión legal en curso.

Hanen también rechazó una solicitud de los estados para ordenar el fin del programa en un plazo de dos años. Hanen dijo que su orden no requiere que el gobierno federal tome ninguna medida contra los beneficiarios de DACA, conocidos como “Dreamers”.

Thomas Sáenz, presidente y asesor general del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación, o MALDEF, que representa a los beneficiarios de DACA en la demanda, dijo que en última instancia corresponderá a los tribunales superiores, incluida la Corte Suprema, pronunciarse sobre la legalidad y si Texas demostró que había sido perjudicada por el programa.

“El juez Hanen se ha equivocado sistemáticamente al resolver ambas cuestiones, y el fallo de hoy es más bien el mismo análisis erróneo. Esperamos continuar defendiendo el programa DACA, legal y muy necesario, en revisión en tribunales superiores”, dijo Sáenz.

Los estados han argumentado que la administración Obama no tenía la autoridad para crear el programa por primera vez en 2012 porque eludió al Congreso.

En 2021, Hanen declaró ilegal el programa y dictaminó que no había estado sujeto a aviso público ni a los períodos de comentarios requeridos por la Ley de Procedimientos Administrativos Federal.

La administración Biden intentó satisfacer las preocupaciones de Hanen con una nueva versión de DACA que entró en vigor en octubre de 2022 y estuvo sujeta a comentarios públicos como parte de un proceso formal de elaboración de reglas.

Pero Hanen, quien fue designado por el entonces presidente George W. Bush en 2002, dictaminó que la versión actualizada de DACA todavía era ilegal, ya que la nueva versión de la administración Biden era esencialmente la misma que la versión anterior, iniciada bajo la administración Obama. Hanen había dicho anteriormente que DACA era inconstitucional.

Hanen también había dictaminado previamente que los estados estaban legitimados para presentar su demanda porque habían sido perjudicados por el programa.

Los estados han afirmado que incurren en cientos de millones de dólares en atención médica, educación y otros costos cuando a los inmigrantes se les permite permanecer en el país ilegalmente. Los estados que demandaron son Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi.

Quienes defendieron el programa (el gobierno federal, el Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Estadounidense y el estado de Nueva Jersey) habían argumentado que los estados no presentaron pruebas de que alguno de los costos en los que alegan haber incurrido estuviera vinculado a los beneficiarios de DACA. También argumentaron que el Congreso le ha dado al Departamento de Seguridad Nacional la autoridad legal para establecer políticas de control de inmigración. Había 578.680 personas inscritas en DACA a finales de marzo, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. El programa se ha enfrentado a una montaña rusa de impugnaciones judiciales a lo largo de los años. En 2016, la Corte Suprema llegó a un punto muerto 4-4 sobre un DACA ampliado y una versión del programa para padres de beneficiarios de DACA. En 2020, el tribunal superior dictaminó 5 a 4 que la administración Trump puso fin indebidamente a DACA, permitiendo que permaneciera vigente. En 2022, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos en Nueva Orleans confirmó el fallo anterior de Hanen que declaraba ilegal a DACA, pero le devolvió el caso para que revisara los cambios realizados en el programa por la administración Biden. El presidente Joe Biden y grupos de defensa han pedido al Congreso que apruebe protecciones permanentes para los “dreamers”. El Congreso ha fracasado varias veces en aprobar propuestas llamadas DREAM Act para proteger a los beneficiarios de DACA. “Seguimos instando al Congreso y al presidente Biden a crear soluciones permanentes para todos los inmigrantes para garantizar que ninguno quede en el peligroso camino que ha recorrido DACA durante la última década”, dijo en un comunicado Verónica García, abogada del Immigrant Legal Resource Center, una organización de defensa.

