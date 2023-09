Una cuña de agua salada podría llegar a Nueva Orleans a finales de octubre

NEW ORLEANS (WVUE) - Luisiana enfrenta una amenaza no vista desde finales de los años 1980.

La actual sequía que afecta a las regiones del medio oeste y sur de los Estados Unidos ha provocado niveles de agua alarmantemente bajos en el río Mississippi. La situación ha provocado la intrusión de agua salada del Golfo de México en el río del sureste de Luisiana, lo que supone una amenaza potencial para el suministro de agua potable de miles de residentes en las próximas semanas.

Para abordar la situación, la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación para Emergencias del Gobernador de Luisiana celebró una conferencia de prensa el viernes en el Centro de Convenciones Morial en Nueva Orleans.

El gobernador Edwards dice que se espera que los bajos niveles históricos del río persistan durante varias semanas. Solicitará una declaración de emergencia del gobierno federal para tomar precauciones y ser elegible para reembolsos.

A medida que el agua salada continúa su viaje río arriba, podría afectar el agua potable de otras 20.000 personas en Belle Chasse. Posteriormente, existe el riesgo de que el agua salada llegue a la toma de agua potable de la comunidad de Argel en Nueva Orleans, situada al otro lado del río desde el Barrio Francés.

Como no se esperan lluvias significativas en el futuro previsible, los expertos advierten que la intrusión de agua salada podría llegar a partes de Nueva Orleans a finales de octubre. La alcaldesa LaToya Cantrell firmó el viernes una declaración de emergencia en preparación para los impactos. Ella dice que su administración está monitoreando más de 50.000 tuberías de plomo en toda la ciudad.

El comandante Cullen Jones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estableció un cronograma para los posibles impactos:

Belle Chasse - Oct. 13

St. Bernard - Oct. 19

Algiers - Oct. 22

Gretna - Oct. 24

W. Jefferson - Oct. 25

Carrollton - Oct. 28

E. Jefferson - Oct. 29

El gobernador dice que los funcionarios lanzarán un sitio web centralizado para obtener información.

El Cuerpo de Ingenieros dice que están trabajando para instalar otro umbral aumentado en el río. Las obras comenzarán el domingo (24 de septiembre) y se espera que duren más de 20 días. El plan es aumentar la altura del alféizar a 25 pies y aumentar una parte del alféizar para que los barcos aún puedan pasar.

Los funcionarios de la corporación dicen que el aumento de altura podría retrasar la intrusión de agua salada entre 10 y 15 días, pero sin lluvias significativas en el valle del río Ohio, existe la posibilidad de que el agua salada vuelva a derribar el alféizar.

Además, el Cuerpo está introduciendo 15 millones de galones de agua dulce. La barcaza dejará el agua, dará la vuelta y se recargará lo antes posible, según sea necesario.

La oficina del gobernador ordenó agua embotellada. El gobernador Edwards dice que como no se trata de una crisis nacional, no hay necesidad de comprar grandes cantidades de agua.

Dijo que esta es una crisis con un final abierto. La invasión de agua salada genera preocupaciones sobre la salud y la infraestructura. Las altas concentraciones de sal en el agua potable pueden provocar un aumento de la presión arterial en las personas y la corrosión de la infraestructura hídrica.

El Dr. Farshid Yazdi dice que si tiene una función renal normal, su cuerpo debería hacer un buen trabajo eliminando el exceso de sal; sin embargo, si padece una enfermedad renal, hepática o cardíaca en etapa avanzada, existen mayores riesgos.

“Preste atención a cualquier fuente de noticias local que pueda brindarle información sobre los avisos de ebullición. Esto es similar a aquellos en los que desea asegurarse de que si el agua no es segura para usted porque tiene estos problemas de salud, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o insuficiencia hepática, debe evitar beber esa agua extra porque obtendrá más agua. carga de sal”, dice el Dr. Yazdi.

La situación ya ha afectado a las comunidades al sur de Nueva Orleans en la parroquia de Lower Plaquemines, que se extiende desde Empire Bridge hasta Venecia. Aproximadamente 2.000 residentes en estas áreas no pueden usar el agua del grifo y las escuelas locales han experimentado cortes de agua.

En la parroquia de Plaquemines, los residentes han estado luchando contra un suministro de agua potable comprometido desde principios del verano. Los funcionarios electos dicen que ahora es el momento de conservar el agua.

Los productores de cítricos que utilizan agua de riego procedente de una toma de Belle Chasse tienen pocas esperanzas para lo que está por venir.

“No se puede hacer ninguna preparación”, dijo Kim Dillon, gerente de Becnel’s Farms. “Preveo que a nuestros cultivos no les irá nada bien. No espero que se mantengan”.

El concejal Chris Schulz dice que la parroquia está esperando más máquinas de ósmosis inversa para filtrar el agua contaminada del río mientras esperan una solución más permanente.

“Estamos buscando una subvención para conseguir otra planta de agua entre Belle Chasse y Sulphur. También estamos trabajando en equipos de ósmosis inversa permanentes para filtrar la sal si esto vuelve a suceder”, dijo Schulz. “El equipo es especializado. Se necesita tiempo para llegar aquí. Por eso estamos trabajando en soluciones a largo plazo donde, con suerte, en el futuro esto no será un problema tan grave”.

Se están considerando otras soluciones temporales, como transporte en autobús y barcazas en el agua. Miles de personas en Lower Plaquemines ya están sufriendo los efectos del agua salada.

“La gente está empezando a tener erupciones en la piel”, dijo el concejal Mitch Jurisich Jr. “No puedes beberlo. Si te bañas en él, no te sientes limpio”.

