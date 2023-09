Línea de tiempo: Agua salada podría llegar a Nueva Orleans a finales de Octubre

NEW ORLEANS (WVUE) - Luisiana enfrenta una amenaza no vista desde finales de la década de 1980.

La actual sequía que afecta a las regiones del medio oeste y sur de los Estados Unidos ha provocado niveles de agua alarmantemente bajos en el río Mississippi. La situación ha provocado la intrusión de agua salada del Golfo de México en el río del sureste de Luisiana, lo que supone una amenaza potencial para el suministro de agua potable de miles de residentes en las próximas semanas.

Para abordar la situación, la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación para Emergencias del Gobernador de Luisiana llevó a cabo una conferencia de prensa el viernes en el Centro de Convenciones Morial en Nueva Orleans.

El gobernador Edwards dice que se espera que los bajos niveles históricos del río persistan durante varias semanas. Solicitará una declaración de emergencia del gobierno federal para tomar precauciones y ser elegible para reembolsos.

A medida que el agua salada continúa su viaje río arriba, podría afectar el agua potable de otras 20.000 personas en Belle Chasse. Posteriormente, existe el riesgo de que el agua salada llegue a la toma de agua potable de la comunidad de Algiers en Nueva Orleans, situada al otro lado del río desde el Barrio Francés.

Como no se esperan lluvias significativas en el futuro previsible, los expertos advierten que la intrusión de agua salada podría llegar a partes de Nueva Orleans a finales de octubre. La alcaldesa LaToya Cantrell firmó el viernes una declaración de emergencia en preparación para los impactos. Ella dice que su administración está monitoreando más de 50.000 tuberías de plomo en toda la ciudad.

El comandante Cullen Jones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estableció un cronograma para los posibles impactos:

Belle Chasse - 13 de octubre

St. Bernard - 19 de octubre

Algiers - 22 de octubre

Gretna - 24 de octubre

W. Jefferson - 25 de octubre

Carrollton - 28 de octubre

E. Jefferson - 29 de octubre

El gobernador dice que los funcionarios lanzarán un sitio web centralizado para obtener información.

El Cuerpo de Ingenieros dice que están trabajando para instalar otra barrera más grande en el río. Las obras comenzarán el domingo (24 de septiembre) y se espera que duren más de 20 días. El plan es aumentar la altura de la barrera a 25 pies y aumentar una parte del alféizar para que los barcos aún puedan pasar.

Los funcionarios de la corporación dicen que el aumento de altura podría retrasar la intrusión de agua salada entre 10 y 15 días, pero sin lluvias significativas en el valle del río Ohio, existe la posibilidad de que el agua salada vuelva a derribar la barrera.

