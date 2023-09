Carreras de dragado para elevar el alféizar y protegerlo contra la intrusión de agua salada

ALLIANCE, LA (WVUE) - El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. está avanzando en el fortalecimiento de las defensas de Luisiana contra la invasión del agua salada, a pesar de encontrar obstáculos como tocones de árboles y anclas perdidas escondidas en el turbio río Mississippi. El esfuerzo por elevar el umbral submarino en Alliance, la primera línea de defensa contra el avance de la cuña de agua salada, va según lo previsto.

Este proyecto de varios niveles tiene como objetivo mitigar el impacto de la amenaza del agua salada, que avanza constantemente río arriba a aproximadamente una milla por día.

Los funcionarios invitaron a miembros de los medios de comunicación a un paseo en bote desde Alliance, a unas docenas de millas al sur de Belle Chasse, para presenciar de primera mano los esfuerzos para salvaguardar los suministros de agua potable del área metropolitana más grande de Luisiana.

La enorme draga cortadora de 30 pies, conocida como J.S. Chatry, está excavando miles de pies cúbicos por segundo de sedimentos del río. Luego, este sedimento se dirige a través de tuberías hasta un umbral existente construido hace poco más de un mes, que ahora se eleva a una profundidad de 55 pies. El nuevo umbral superior proporcionará un canal de 600 pies para los barcos, crucial para mantener una navegación profunda en el área.

“Este es un proyecto de navegación profunda. Lo queremos abierto. Es fundamental”, dijo Heath Jones, ingeniero jefe de operaciones del Cuerpo.

Se espera que el umbral elevado retrase el avance de la cuña de agua salada río arriba en aproximadamente dos semanas, ofreciendo un tiempo valioso para que los funcionarios locales aborden la emergencia.

“Creo que será suficiente para mantener los niveles de sal en el agua potable por debajo del umbral de 250 partes por millón para el evento”, dijo el presidente de la parroquia de St. Bernard, Guy McInnis.

Para reforzar aún más las defensas, St. Bernard está trabajando para asegurar una barcaza capaz de contener un millón de galones de agua dulce, ubicada cerca de la toma de agua de Chalmette. Se prevé que la cuña de agua salada alcance ese punto en unas dos semanas.

Además, St. Bernard Parish está adquiriendo dos unidades de desalinización de agua, reflejando esfuerzos similares en Plaquemines Parish, donde los niveles de salinidad aguas abajo ya son significativamente elevados.

