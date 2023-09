Las autoridades dicen que los residentes de la parroquia de Plaquemines con problemas de agua salada recibirán alivio

PORT SULPHUR, LA (WVUE) - Una vez más, el agua fluye desde la planta de agua de Port Sulphur, después de que el Departamento de Salud de Luisiana (LDH) dio el visto bueno al gobierno de la parroquia de Plaquemines para operar la instalación más de dos años después de que fuera dañada por el huracán Ida.

Que las instalaciones vuelvan a funcionar es una buena noticia en una parroquia que ha estado luchando contra la contaminación del agua salada durante semanas.

“El viernes pasado, LDH finalmente liberó las instalaciones de Port Sulphur para que podamos enviar el agua hasta Venecia en el lado de Cisjordania”, dijo el presidente de Plaquemines Parish, Keith Hinkley. “Entonces, tienen buena agua potable en este momento”.

Los residentes aún permanecen bajo un aviso de agua potable desde el Empire Bridge hasta Venecia en Cisjordania y desde Phoenix hasta Bohemia en Cisjordania. Pero la parroquia dijo que los residentes y las empresas desde West Pointe a la Hache hasta Venice deberían experimentar una mejor presión del agua y niveles reducidos de cloruro.

Hinkley dijo que la parroquia ordenó la instalación de varias unidades de ósmosis inversa (RO) en las instalaciones de tratamiento de agua, y que la parroquia comenzó a recibir piezas de la primera unidad esta semana.

“Hemos asegurado y adquirido RO para la planta de Boothville/Venecia, tenemos un RO asegurado para la planta de Port Sulphur, el Cuerpo también aseguró el RO para las instalaciones de East Pointe La Hache”, dijo Hinkley. “Prácticamente, los dos Boothville y Point La Hache (RO) se entregarán el jueves. Y probablemente el lunes o martes estarán en funcionamiento”.

Junto con las entregas, Hinkley dijo que a partir del miércoles el Cuerpo de Ingenieros del Ejército comenzará a transportar agua y que la unidad de ósmosis inversa encargada para las instalaciones de Port Sulphur debería entregarse a finales de esta semana. Dijo que la parroquia está analizando la posibilidad de hacer de la ósmosis inversa un elemento permanente.

“Lo que vamos a hacer es explorar las ideas, en las instalaciones de Boothville/Venecia, de crear una ósmosis inversa permanente en esas instalaciones”, dijo Hinkley.

“Entonces explora el medio, donde está Port Sulphur. Echar un vistazo a esas instalaciones y posiblemente considerar la construcción de una nueva planta con ósmosis inversa incorporada, para que en el futuro esas instalaciones sean atendidas”.

Los residentes de la parroquia de South Plaquemines todavía expresan su preocupación por el agua. Una es Rochelle Fitte, que ha vivido en Diamond, justo al norte de Port Sulphur, durante los últimos 50 años.

“Te dicen: ‘No cocines con él, no se lo des a las mascotas, no laves al bebé con él’. ¿Qué se supone que debemos hacer?” —preguntó Fitte. “Todo lo que escuchan en las noticias es que llegará a Belle Chasse este día, a St. Bernard este día y a Nueva Orleans este día. Nunca nos mencionaron, nuestro día. Ya hemos tenido nuestro día”.

Fitte señaló el colador de su fregadero corroído y oxidado como un ejemplo de la letanía de problemas relacionados con el agua que ella y sus vecinos han estado enfrentando durante semanas.

“Esto es realmente serio”, dijo. “Ya estamos viendo la inflación, los comestibles, que van a subir. Agua, no se puede conseguir agua. Va a ser malo”.

