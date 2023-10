Un ajuste significativo en el cronograma de la cuña de agua salada retrasa algunos impactos en casi un mes, en todo caso

NEW ORLEANS (WVUE) - El jueves (5 de octubre), las autoridades proporcionaron una actualización importante del cronograma de los impactos de la cuña de agua salada en el suministro de agua potable a lo largo del río Mississippi.

El jueves (5 de octubre), las autoridades proporcionaron una actualización importante del cronograma de los impactos de la cuña de agua salada en el suministro de agua potable a lo largo del río Mississippi. En una conferencia de prensa celebrada el jueves (5 de octubre), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército dio a conocer un calendario revisado. Según las últimas informaciones, la llegada de la punta de la cuña de agua salada a Argel y Gretna se ha retrasado notablemente, con nuevas fechas previstas para el 23 y 26 de noviembre, respectivamente.

El cronograma revisado también anticipa que los niveles de cloruro de agua superficial se mantendrán dentro del límite recomendado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de 250 partes por millón (ppm) en las tomas de agua de East Jefferson, Carrollton y West Jefferson.

Las autoridades dijeron que se anticipa que la punta de la cuña de agua salada detendrá su avance entre las millas 112 y 113 del río, al norte de la toma de Westwego.

Sin embargo, la cuña de agua salada debe alcanzar la milla 114,1 del río para superar el umbral de 250 ppm para el agua superficial en East Jefferson.

Belle Chasse (milla del río 75.5): El pronóstico original del 13 de octubre se mantiene sin cambios.

Dalcour (milla del río 80.9): Originalmente prevista para el 15 de octubre, la llegada de la cuña de agua salada se retrasó dos días y ahora se proyecta para el 17 de octubre.

St. Bernard (milla del ríoM 88.0): Inicialmente previsto para el 19 de octubre, el impacto ahora se retrasa 9 días, con una nueva fecha prevista de llegada para el 28 de octubre.

NO Algiers (milla del río 95.7): La predicción inicial para el 22 de octubre se ha retrasado significativamente 32 días, con la nueva fecha de llegada fijada para el 23 de noviembre.

Gretna (milla del río 96.7): Originalmente programado para el 24 de octubre, el impacto se pospuso 33 días y ahora se proyecta para el 26 de noviembre.

West Jefferson (milla del río 99.1): Inicialmente previsto para el 25 de octubre, hay un cambio significativo en el pronóstico, y no se espera que los niveles de cloruro excedan las 250 ppm.

NO Carrollton (milla del río 104.7): Originalmente programado para el 28 de octubre, el pronóstico cambió y no se espera que los niveles de cloruro superen las 250 ppm.

East Jefferson (milla del río 105.4): Inicialmente proyectado para el 29 de octubre, el pronóstico también cambió ya que no se espera que los niveles de cloruro excedan las 250 ppm.

