JPSO investiga la afirmación de que un maestro de escuela de Metairie estranguló a un estudiante

METAIRIE (WVUE) - La Oficina del Sheriff de Jefferson Parish investiga una denuncia de que un maestro de Adams Middle estranguló a un estudiante de sexto grado el 17 de octubre.

Haydi Moradel Castro dijo que presentó el informe a la policía poco después de recoger a su hijo, Darwin Sabillon Maradel, temprano de la escuela el martes por la mañana.

“Le dije a mi mamá que no quiero volver a la escuela porque tengo miedo de volver”, dijo Sabillon Maradel.

El niño de 11 años se ha quedado en casa desde el martes después de que él y su madre dijeran que tenía moretones en todo el cuello y la mandíbula inferior cuando salía de la escuela.

Sabillon Maradel dice que durante la clase de gimnasia esa mañana, él y su grupo de amigos estaban jugando demasiado duro y su maestra les dijo que pararan y hicieran flexiones. Fue entonces cuando Sabillon Maradel dice que insultó al profesor.

“Le llamé al maestro una palabra muy mala”, dijo. “La maestra vino hacia mí enojada. Corrió hacia mí y me agarró por el cuello. Y me estranguló mientras me sostenía en el aire”.

Sabillon Maradel dice que la maestra lo llevó a la oficina principal y un miembro del personal llamó a su mamá para que viniera a recogerlo.

Moradel Castro dice que no le dijeron ningún detalle sobre por qué necesitaba ir a la escuela. Ella dijo que su hijo esperó en la oficina durante aproximadamente dos horas hasta que tuvo tiempo de sacarlo de la escuela, y solo entonces fue cuando notó los moretones.

“No dijeron nada. Nada. No el maestro. No es un administrador, dijo Moradel Castro. Las Escuelas Parroquiales de Jefferson emitieron un comunicado, diciendo que un empleado está de licencia mientras se lleva a cabo una investigación:

Estamos al tanto de un incidente ocurrido el 17 de octubre en el campus de Adams Middle School entre un empleado y un estudiante. En las Escuelas de la Parroquia de Jefferson, estamos comprometidos a brindar un ambiente seguro y enriquecedor para que los estudiantes aprendan. El empleado ha sido puesto en licencia en espera de una investigación. Se tomarán las medidas disciplinarias que se consideren apropiadas una vez concluida la investigación.

Moradel Castro dice que quiere ver acciones y cambios inmediatos. “¿Y si lo vuelve a hacer y le pone las manos encima a otro alumno? No se le puede permitir volver a dar clases en esa escuela”, dijo.

También dice que espera para ver si el distrito escolar aprobará una transferencia escolar para su hijo.

“Solo quiero aprender. No debería decirles cosas malas a los profesores, pero los profesores tampoco deberían golpear a los niños”, dijo Sabillon Maradel.

See a spelling or grammar error in our story? Click Here to report it. Please include the headline.

Subscribe to the Fox 8 YouTube channel.

Copyright 2023 WVUE. All rights reserved.