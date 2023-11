Familia recauda fondos para devolver el cuerpo de su sobrino a Honduras después del tiroteo en Nueva Orleans

NEW ORLEANS (WVUE) - En la cuadra 2100 de Willow Street, Evelin Castillo pasó la tarde del viernes esperando a que se pusiera el sol para poder sacar sus sartenes, platos de poliestireno y otros utensilios de cocina para una noche de freír pescado, costillas, pollo y chuletas de cerdo.

Su forma habitual de ganarse la vida se ha transformado en un esfuerzo de recaudación de fondos para su familia, mientras luchan por enviar el cuerpo de su sobrino de regreso a Honduras después de un brutal tiroteo fatal en el este de Nueva Orleans.

La oficina forense de la parroquia de Orleans identifica a la víctima del homicidio del 29 de octubre como Mayno Luis Castillo, de 21 años. Las autoridades dicen que fue asesinado alrededor de las 6:30 p.m. en un parque en Granville St.

Evelin Castillo dice que estaba vendiendo platos de comida en New Orleans Lakefront ese día cuando su sobrino le dijo que quería ir al parque a ver un partido de fútbol con su equipo amateur.Ella dice que él se fue alrededor de las 5 p. m., y aproximadamente una hora después, un amigo que estaba en el partido de fútbol la llamó para decirle que a Maynos le dispararon en el parque. Ella dice que dejó lo que estaba haciendo para correr al lugar.

“Cuando finalmente llegué allí, todo lo que vi fueron ambulancias, muchísimas ambulancias y muchísimos agentes de policía. ‘Dios mío, qué está pasando’, dije”, dijo Castillo.

NOPD dice que Maynos fue trasladado de urgencia al hospital, donde finalmente murió debido a sus heridas. Castillo dice que el NOPD y la oficina forense aún no se han comunicado con ellos sobre la información más reciente sobre el caso o cuándo y cómo recuperar su cuerpo. Hasta el momento este informe, la policía no tiene ningún sospechoso en el caso.

“No sé si tenía enemigos. No sé si hubo algún problema. No sé quién lo mató. No sé nada”, dijo. “Hay una madre que sufre mucho al intentar ver a su hijo por última vez. Nosotros también sufrimos”.Mientras una familia en Nueva Orleans y Honduras llora la pérdida de su ser querido, el criminólogo Ashraf Esmail, Ph.D., de la Universidad de Dillard, dice que este caso es una instantánea del problema general de las armas en la ciudad.

“Surge la pregunta general de cómo abordamos toda la cuestión de la posesión de armas y cómo utilizamos estas armas”, dijo Esmail.

Según el panel de delitos del Ayuntamiento de Nueva Orleans, la ciudad ha experimentado una disminución en los tiroteos fatales y no fatales en comparación con esta época del año pasado. En lo que va del año, Nueva Orleans ha registrado 155 tiroteos fatales y 325 tiroteos no fatales, lo que representa una disminución del 23,3% y del 17,5%, respectivamente.

Sin embargo, Esmail dice que las cifras generales de delitos con armas de fuego son preocupantes y no están a la par con las cifras históricamente bajas de 2019.”Tenemos que mirar en general cómo estábamos hace un par de años y no estamos ni cerca de eso. Y particularmente donde la población sigue cayendo, per cápita no estamos ni cerca de eso”, dijo.

En cuanto a los Castillo, los miembros de la familia en Nueva Orleans continuarán vendiendo platos de comida en su casa y en Lakefront, recaudando cada dólar que puedan para que Maynos descanse.

“Todo lo que digo es, por favor ayúdenme. Por favor ayuda si puedes”, dijo Castillo.

