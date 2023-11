La I-10 cerrada en ambas direcciones en el este de Nueva Orleans como precaución de seguridad por niebla

NEW ORLEANS (WVUE) - En respuesta a que el área alrededor del este de Nueva Orleans continúa experimentando “súper niebla”, una combinación de niebla y humo de los incendios de pantanos en Bayou Savage, la policía cerró partes de la I-10 en ambas direcciones el miércoles (8 de noviembre) por la mañana.

El martes, las condiciones de súper niebla causaron cinco accidentes cerca de Michoud Boulevard y Irish Bayou que resultaron en una muerte de tránsito y otras ocho personas resultaron heridas. El incidente del martes se produjo aproximadamente dos semanas después de que la súper niebla también provocara múltiples accidentes en la I-55 entre Manchac y Ruddock, lo que provocó 7 muertes y decenas de heridos.

Dado que la súper niebla limita gravemente la visibilidad en las carreteras nuevamente el miércoles por la mañana en el este de Nueva Orleans, estas secciones de la I-10 están cerradas al tránsito

I-510 norte hacia Slidell hasta Twin Spans

Twin Span en dirección oeste y este hasta High Rise

I-10 en Irish Bayou hasta la I-510 hacia Nueva Orleans

Carretera 11 en ambos sentidos.

See a spelling or grammar error in our story? Click Here to report it. Please include the headline.

Subscribe to the Fox 8 YouTube channel.

Copyright 2023 WVUE. All rights reserved.