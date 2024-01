PRIMER ALERTA: Probablemente tormentas fuertes y severas el lunes

NUEVA ORLEANS (WVUE) - Está previsto que un sistema de tormentas potente y bastante dinámico se mueva a través de nuestra área desde el lunes hasta las primeras horas del martes por la mañana. Si bien nuestros amigos en las planicies centrales y en el Medio Oeste obtendrán nieve de este sistema, estaremos en el lado del clima severo. Estas tormentas podrían provocar grandes impactos en la región hasta tarde en la noche del lunes. Es por eso que su equipo de Weather Authority declara el lunes como día meteorológico de primera alerta.

La lluvia y las tormentas parecen llegar en las últimas horas de la mañana, pero las tormentas más fuertes llegarán por la tarde y durarán toda la noche. Tormentas en sucesión son posibles: aquí es cuando las tormentas se alinean una tras otra y descargan mucha lluvia en el mismo lugar. Por lo tanto, las inundaciones son una gran preocupación este lunes. Ya estamos bajo alerta de inundaciones, puesto que es posible que caigan entre 2 y 4 pulgadas de lluvia con cantidades más altas en ciertas áreas.

Todos los peligros de tormentas severas son posibles con estas tormentas: tornados, los vientos dañinos y granizo.

Las tormentas avanzarán durante la noche a lo largo de un frente frío que también seguirá amenazando la zona con fuertes vientos hasta las primeras horas de la mañana del martes. Ese frente parece avanzar entre la medianoche y las 3 de la madrugada.

Asegúrese de tener varias formas de recibir advertencias para estar al tanto del clima en todo momento.

