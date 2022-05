La creciente población hispana ayuda al crecimiento del jazz latino en Nueva Orleans

NEW ORLEANS (WVUE) - En una sala de práctica de la Escuela de Música de la UNO, el instructor adjunto Oscar Rossignoli golpea melódicamente las teclas del piano sin ninguna partitura para leer o incluso notas que haya memorizado.

Él dice que la improvisación es una melodía que dice que viene directamente de su corazón.

“Al menos para mí no es un estilo de música”, dijo Rossignoli. “Es más un idioma. Es un lenguaje más que una categoría, como si tuvieras este estilo, este estilo y luego tienes el jazz aquí”.

El pianista toca así desde hace décadas, desde que se enamoró del instrumento en su casa de Honduras.

“Iba al piano y pasaba mucho tiempo con discos y parando y tocando. Y así fue como me familiaricé con eso”, dijo. “No es como si pudiéramos haber tomado lecciones de jazz en cualquier escuela. No teníamos esos recursos disponibles”.

Rossignoli dice que es uno de un número creciente de músicos en el área metropolitana de Nueva Orleans que dedican su tiempo al azz latino, que Taslya Mejia, gerente de relaciones internacionales del Museo de Jazz de Nueva Orleans, define como “una combinación de jazz, América Latina y Estilos caribeños”.

Sin embargo, Mejía dice que las cosas se complican cuando se trata de rastrear el origen del sonido con diferentes grupos de personas que creen en historias transmitidas de boca en boca.

Pero la mayoría de los expertos están de acuerdo en que comenzó con el prodigio de la música cubana Mario Bauzá cuando trajo los ritmos y ritmos del Congo de su país a Harlem en la década de 1920.

Aunque, la música que tocaba no se popularizó tan rápido como otros estilos musicales.

“Él tocó esa música, esas notas a diferentes músicos y dijeron ‘No, eso no es para callarlo’. Pero tenía un sueño más grande y dijo ‘Un día voy a tocar estos ritmos porque estas son mis raíces. Esto es lo que somos.’”

Con el tiempo, el trabajo de Bauzá como músico y compositor se hizo más popular a medida que más inmigrantes latinoamericanos establecían nuevas raíces en las ciudades de Estados Unidos.

“Hay que entender la gran inmigración en los años 50 y 40 de personas de Cuba a Estados Unidos”, dijo el percusionista de origen cubano Alexey Martí.

A la edad de 7 años, Martí dice que se inspiró en las ceremonias religiosas afrocubanas de sus abuelos y se dedicó a las congas. A partir de ahí, desarrolló una apreciación por la música tradicional de su país y tuvo éxito actuando con diferentes grupos. En 2008, dio un salto de fe y viajó a Nueva Orleans para trabajar en su oficio, como muchos artistas cubanos antes que él.

Martí dice que la música que tocaba en casa se mezcla con lo que se escucha en el Barrio Francés, las segundas filas y los desfiles de Mardi Gras.

“La conga es un ritmo. Es un ritmo de carnaval y hacen una fusión hermosa entre los percusionistas cubanos y los trompetistas”, dijo. “Ellos crean una de las combinaciones más hermosas del jazz, del jazz latino. Los latinos venían a amplificar cada ritmo latinoamericano con el jazz, con la música americana”.

El jazz tradicional de Nueva Orleans también se mezcla fácilmente con otros sonidos caribeños como el merengue de la República Dominicana.

“Tienes la libertad de improvisar en el acordeón, las tamboras, los tambores de mano, el güiro. Es muy, muy fácil improvisar”, dijo el músico dominicano Fermín Ceballos. “Tenemos mucha cercanía con el tipo de jazz que hacemos aquí (en Nueva Orleans)”.

Desde 2012, Fermín Ceballos ha estado honrando la música que creció tocando en su isla. Pero se ha propuesto adoptar otras formas de música en todo el sureste de Luisiana, llegando incluso a presentar al cantante de zydeco Rockin’ Dopsie Jr. en una canción titulada ZYDECO STAR.

“Cuando fuimos al estudio, porque (Rockin’ Dopsie Jr.) es un maestro en el escenario, dije ‘Aquí está la melodía. Aquí está la letra. ¿Quieres hacer algún cambio?’ y él dijo: ‘No, no, no. Eres el ingeniero. Estoy aquí para hacer lo que quieras’”, dijo Ceballos. “Es una cultura diferente aquí en Nueva Orleans, pero al mismo tiempo todavía puedes escuchar ese sonido caribeño, esa sensación caribeña (en la canción)”.

Ceballos y otros artistas latinos locales dicen que la fusión moderna es un eco de los orígenes del jazz latino y se hace fácil con el amor de la ciudad por la colaboración.

“Es muy parecido a ‘Oye, ¿sabes jugar? ven a jugar con nosotros’. Es esa actitud. No se trata de quién es el mejor o de tener competencia por los conciertos. No, se trata de hacer música juntos”, dijo Rossignoli. “Eso me hizo quedarme en Nueva Orleans, hasta ahora, durante ocho años”.

Los artistas dan crédito a su trabajo de fusión y a la creciente población hispana del área por una mayor demanda de conciertos. El Censo 2020 informa que hay más de 322,000 hispanos de Luisiana en todo el estado, lo que representa el 6% de la población. Eso es un salto desde 2010 cuando los hispanos solo constituían alrededor del 4.2% de la población del estado.

Y el Festival del Barrio Francés de este año y el Festival de Jazz y Herencia de Nueva Orleans, hubo un total combinado de 34 músicos latinos. Es una señal para los artistas de que la música está encontrando un hogar en Nueva Orleans.

“Está creciendo. Está creciendo frente a mis propios ojos. Poco a poco”, dijo Martí.

Si bien los artistas abrazan su creciente popularidad, Martí dice que no ve suficiente representación de su propia gente en espectáculos y conciertos.

“Usted debe entender que el estatus político, legal de muchas personas hace que no puedan disfrutar de la sociedad donde viven”, dijo Martí. “Como artistas latinos, nunca vas a ver la totalidad de tu comunidad porque tienes personas que tienen que tener cuidado de ir a lugares donde hay mucha gente”.

No obstante, los músicos locales quieren impulsar la escena del jazz latino de la ciudad para que compita con la de países centroamericanos como Costa Rica.

“La disciplina que tienen esos músicos, era toda una orquesta abrazando, amando y sintiendo el jazz. No puedes superar ese sentimiento”, dijo Mejía.

Recientemente regresó a casa de un viaje a Costa Rica donde pudo ver cómo el país abraza el género musical. El viaje fue uno de los muchos que ha realizado para el Museo de Jazz de Nueva Orleans para establecer relaciones con los países latinos y exhibir su trabajo en el museo justo al lado del mercado francés.

“Estamos creando diferentes conexiones en República Dominicana, en Argentina, en Puerto Rico”, dijo.

Pero algunos artistas quieren algo más que una exhibición. Muchos abogan por más programas escolares y talleres que puedan enseñar a las personas cómo se toca la música.

“Mientras más ritmo y más música tengamos aquí es mejor para la ciudad y para la generación joven detrás de nosotros que hacer algo diferente”, dijo Ceballos.

Mientras tanto, los músicos dicen que si escuchas con atención su trabajo, puedes escuchar los sonidos históricos de su país y del nuestro.

“Escúchalo con intención. Escúchalo y no hagas nada más. Solo presta atención a lo que le sucede a la música, cada elemento, cada instrumento, cada sensacionalismo”, dijo Rossignoli.

See a spelling or grammar error in our story? Click Here to report it. Please include the headline.

Copyright 2022 WVUE. All rights reserved.